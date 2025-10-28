Tekad Besar Timnas Voli Putri Indonesia Ukir Sejarah di Asian Youth Games 2025

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia menargetkan medali emas pada ajang Asian Youth Games 2025.

Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar dan kolega berhasil menembus partai puncak setelah mengalahkan Thailand dengan skor 3-0 (26-24, 27-25, 25-17).

Siap Ukir Sejarah

Hasil ini membuat Srikandi Merah Putih selangkah lagi mengukir sejarah dengan meraih medali pertama di ajang Asian Youth Games.

Pada partai final, skuad asuhan Marcos Sugiyama akan menghadapi Iran.

Sebelumnya, tim asuhan Masoumeh Ghadamitabaghdeh sukses mengatasi Filipina dengan skor 3-1 (26-28, 25-18, 25-19, 25-18).

Iran Jadi Ujian Terakhir

Asisten pelatih Timnas voli putri Indonesia Bobby Ade Setiawan mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan evaluasi untuk menghadapi Iran.

Tercatat, pada pertemuan perdana di fase grup, Azzahra Dwi Febyane cum suis kalah dari Iran dengan skor 0-3 (18-25, 21-25, 22-25).

"Kami mencoba menampilkan yang terbaik. Kami sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan."