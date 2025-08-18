Tekad Kuat Frans Putros Hadapi Laga Tandang Perdana Persib di Markas Persijap

jpnn.com - Bek asing Persib Bandung Frans Putros punya bertekad membawa timnya meraih kemenangan saat bertamu ke markas Persijap Jepara.

Pertandingan pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 itu akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025) malam.

Persib Siap Menghadapi Persijap

Putros mengatakan dia dan rekan-rekannya sudah menganalisis permainan Persijap melalui tayangan video.

Persijap yang merupakan tim promosi bisa menjadi ancaman bagi Persib yang masih meraba kekuatan lawan

"Kami melakukan persiapan untuk pertandingan liga berikutnya. Kami menganalisis, melakukan latihan, dan bersiap untuk pertandingan,” kata Putros.

Masih Meraba Kekuatan Persijap

Pemain berlabel Timnas Irak itu mengaku secara pribadi belum bisa menakar seberapa dalam kualitas skuad asuhan Mario Lemos.

Namun, beberapa hari menjelang pertandingan, tim sudah menganalisis calon lawannya melalui cuplikan video yang diputar.

"Saya belum tahu banyak (soal Persijap, red). Kami sempat melihat cuplikan laga mereka, tetapi fokus utama tetap pada pembenahan tim setiap hari,” ujar pemilik nomor punggung 55.(mcr27/jpnn)