Tekad Marselino Ferdinan Comeback Lebih Kuat Pascaoperasi Lutut di Spanyol

jpnn.com - Pesepak bola Marselino Ferdinan memasuki fase penting dalam perjuangannya untuk kembali ke lapangan.

Setelah menjalani operasi lutut di Rumah Sakit San Juan de Dios, Sevilla, Spanyol, pada 12 Agustus 2026, gelandang Timnas Indonesia itu langsung mengalihkan fokus pada proses rehabilitasi.

Cedera tersebut menjadi pukulan serius bagi Marselino ketika mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali dalam rangkapersiapan menghadapi Piala AFF 2026.

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Meski harus menepi, Marselino memilih tidak larut dalam situasi. Pemain yang terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026 itu bertekad melewati seluruh tahapan pemulihan secara disiplin demi bisa kembali dalam kondisi terbaik.

Marselino juga menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) termasuk ketua umumnya, Erick Thohir, dan masyarakat Indonesia yang terus memberikan perhatian selama proses penanganan cederanya hingga operasi di Spanyol.

"Saya sangat bersyukur atas perhatian dan dukungan Pak Erick serta PSSI yang telah mengurus proses operasi saya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik," ujarnya.

Marselino akan menjalani rehabilitasi berdasarkan arahan tim medis, sementara kepastian kapan dirinya bisa kembali bermain akan ditentukan dari perkembangan kondisi fisiknya.

"Sekarang fokus saya adalah menjalani pemulihan dengan disiplin, langkah demi langkah. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan bekerja keras untuk kembali lebih kuat dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia," sambungnya.(dkk/jpnn)