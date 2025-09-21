Tekad Pertamina Hadirkan Energi hingga Pelosok Negeri, Perluas Titik Distribusi BBM & LPG

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus memperluas jangkauan distribusi BBM dan LPG untuk menghadirkan energi bagi seluruh masyarakat.

Hingga 2025, titik distribusi BBM telah mencapai 15.345 titik dan pangkalan LPG sebanyak 269.096 titik di 38 provinsi seluruh Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menegaskan komitmen Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat.

"Pertamina bergerak menyalurkan energi hingga daerah terpencil (remote area). Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut dan udara," tegas Fadjar dalam keterangannya, Minggu (21/9).

Menurut Fadjar, hal ini membuktikan Pertamina sebagai perusahaan milik negara akan tetap menjaga akses energi (accessibility), harga yang terjangkau (affordability) dan produk energi yang dibutuhkan (acceptability) bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Fadjar mengungkapkan dalam mendistribusikan energi Pertamina tidak hanya berada pada area perkotaan, namun harus menjangkau titik-titik tersulit, seperti wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Pada wilayah 3T ini, Fadjar menambahkan, sejak 2017-2024, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading telah mengoperasikan 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga.

BBM Satu Harga memastikan masyarakat di wilayah 3T mendapat harga BBM yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, sehingga mewujudkan sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.