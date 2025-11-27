Tekad Posan Tobing Bangkitkan Lagu Anak, Annisa Dalimunthe Rilis Anugerah Terindah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi cilik berbakat, Annisa Dalimunthe meluncurkan lagu terbaru yang berjudul Anugerah Terindah.

Menariknya, lagu Anugerah Terindah diciptakan sekaligus diproduseri oleh musikus kenamaan Posan Tobing.

Lewat Anugerah Terindah, Annisa Dalimunthe menarik perhatian publik dengan suguhan musik yang ceria, lirik yang positif, dan kualitas vokal yang matang untuk usianya.

Lagu itu sekaligus menjadi bukti bahwa musik anak-anak masih memiliki ruang untuk berkembang, asalkan dikemas dengan pendekatan yang relevan dan menyentuh.

Adapun Anugerah Terindah mengangkat tema keluarga, khususnya hubungan anak dengan orang tua. Liriknya dirancang untuk membangun suasana positif dan menumbuhkan rasa sayang anak-anak terhadap kedua orang tuanya.

Aransemen musik dibuat modern dan mudah diterima oleh semua kalangan, terutama anak-anak yang kini tumbuh di tengah paparan musik global.

Lagu tersebut menjadi representasi dari potensi besar Annisa Dalimunthe sebagai penyanyi muda yang patut diperhitungkan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia, tempat kelahirannya.

Annisa Dalimunthe mengaku sangat senang bisa menyanyikan lagu yang memiliki pesan emosional kuat. Dia berharap lagu Anugerah Terindah bisa menginspirasi anak-anak lain untuk lebih menyayangi orang tua.