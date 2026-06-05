Tekan Angka Kebutaan Masyarakat, Pupuk Kujang Gelar Operasi Katarak Gratis
jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kujang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar operasi katarak secara gratis pada tahun ini.
Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka kebutaan tertinggi di Asia Tenggara.
Angak atersebut bahkan pernah berada di peringkat ketiga di dunia dengan jumlah penderita gangguan penglihatan terbanyak.
Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kabupaten Karawang, Rudi Pangarasaning Utami mengungkapkan katarak menjadi penyebab tertinggi kebutaan di Indonesia, hingga 81 persen.
"Itu pendataan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami),” kata Rudi saat menghadiri operasi katarak gratis di Pupuk Kujang.
Sementara itu, Desra Heriman, ketua HUT ke-51 Pupuk Kujang mengatakan, perusahaan kembali melakukan kegiatan operasi katarak sebagai bentuk upaya pengentasan gangguan penglihatan masyarakat.
“Sejak berdiri, Pupuk Kujang tak hanya berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional, tapi juga terus berupaya hadir, berkontribusi bagi masyarakat di bidang lain, termasuk kesehatan. Karena itu kegiatan operasi katarak ini kembali dilakukan,” kata Desra.
Dia berharap program operasi katarak gratis ini turut berkontribusi dalam pengentasan gangguan penglihatan, khususnya di Karawang.
PT Pupuk Kujang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar operasi katarak secara gratis pada tahun ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- HUT ke-50, Summarecon Fasilitasi Operasi Katarak Gratis di Bandung
- Pegadaian Gelar Operasi Katarak Gratis, Ratusan Peserta Ikuti Proses Screening
- Sido Muncul Berikan Kebahagiaan Melalui Operasi Gratis untuk Ratusan Pasien Katarak di RS Maranatha Bandung
- Roche Retina Summit 2025 Dorong Pengobatan Terbaru Penyakit Retina dan Stroke Mata
- Gelontorkan Bantuan Rp 650 Juta, Sido Muncul Dorong Maluku Utara Bebas Katarak
- Upaya Sido Muncul Berantas Kebutaan, Operasi Katarak 150 Mata di RS Unpad Jatinangor