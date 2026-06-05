Tekan Angka Kebutaan Masyarakat, Pupuk Kujang Gelar Operasi Katarak Gratis

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kujang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar operasi katarak secara gratis pada tahun ini.

Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka kebutaan tertinggi di Asia Tenggara.

Angak atersebut bahkan pernah berada di peringkat ketiga di dunia dengan jumlah penderita gangguan penglihatan terbanyak.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kabupaten Karawang, Rudi Pangarasaning Utami mengungkapkan katarak menjadi penyebab tertinggi kebutaan di Indonesia, hingga 81 persen.

"Itu pendataan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami),” kata Rudi saat menghadiri operasi katarak gratis di Pupuk Kujang.

Sementara itu, Desra Heriman, ketua HUT ke-51 Pupuk Kujang mengatakan, perusahaan kembali melakukan kegiatan operasi katarak sebagai bentuk upaya pengentasan gangguan penglihatan masyarakat.

“Sejak berdiri, Pupuk Kujang tak hanya berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional, tapi juga terus berupaya hadir, berkontribusi bagi masyarakat di bidang lain, termasuk kesehatan. Karena itu kegiatan operasi katarak ini kembali dilakukan,” kata Desra.

Dia berharap program operasi katarak gratis ini turut berkontribusi dalam pengentasan gangguan penglihatan, khususnya di Karawang.