Tekan Pengangguran, Pemkab Kukar Targetkan 6.000 Warga Tersertifikasi pada 2026

jpnn.com, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran di wilayahnya.

Salah satu fokus utama yang digencarkan adalah membekali masyarakat dengan keterampilan khusus melalui program "Kukar Siap Kerja" agar mampu diserap langsung oleh pasar kerja.

"Selain rutin menjalankan program Kukar Siap Kerja, pemda juga menyediakan Klinik Wirausaha Mandiri agar masyarakat bisa membuka lapangan kerja sendiri, produktif, dan dapat mandiri secara ekonomi," kata Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Sabtu.

Melalui program Kukar Siap Kerja, sudah lebih dari 4.000 warga sudah dilatih dan bersertifikat hingga akhir 2024, menuju target 6.000 orang sampai 2026.

Mereka yang telah mendapat pelatihan rata-rata sebanyak 1.200 orang per tahun yang diprioritaskan dari warga dari keluarga kurang mampu, yakni mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Program Kukar Siap Kerja dilakukan kerja asma dengan perusahaan, sehingga tingkat penyerapan kerja cukup tinggi, seperti untuk pelatihan vokasi, sebagian besar peserta langsung diterima di perusahaan besar, bahkan multinasional dengan beragam keterampilan seperti mengelas, alat berat, otomotif, dan jasa.

Perusahaan bersedia merekrut karena selain adanya sertifikasi juga melihat keterampilan yang dimiliki peserta, karena pelatihan yang dilakukan sesuai kebutuhan industri setempat baik las, pertambangan, perkebunan, konstruksi, jasa, alat berat dan lainnya.

"Melalui Kukar Siap Kerja, maka hal ini dapat menekan angka pengangguran yang dampkanya kemudian adalah menurunkan jumlah warga miskin seiring dengan adanya atau bahkan bertambahnya pendapatan warga," katanya.