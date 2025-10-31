Tekan Angka Stunting, Herman Deru: Ini Tanggung Jawab Bersama

jpnn.com, OGAN ILIR - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan upaya menekan angka stunting di daerah tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Hal itu disampaikan Herman Deru dalam kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR bersama mitra kerja di Lapangan Bola Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi se-Dunia, TNI Manunggal KB Kesehatan, Hari Keluarga Nasional ke-32, dan Hari Anak Nasional ke-41.

Gubernur Herman Deru mengungkapkan isu kesehatan masyarakat, terutama stunting, dan kematian bayi, merupakan aspek penting dalam pembangunan non fisik yang kerap terabaikan.

“Kalau kami hanya bicara pembangunan fisik, itu belum cukup. Kesehatan masyarakat justru menjadi fondasi pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan stunting dimulai sejak masa kehamilan hingga anak lahir.

Oleh karena itu, kolaborasi antara tenaga kesehatan, penyuluh KB, dan masyarakat menjadi faktor kunci. “Ini bukan tugas Dinas Kesehatan saja. Semua pihak harus ambil bagian,” tegasnya.

Herman Deru mengapresiasi capaian Sumsel yang berhasil menurunkan angka stunting beberapa tahun terakhir.