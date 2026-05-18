JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tekan Angka Tawuran, Pramono Resmikan Arena Ring Tinju Pasar Rebo

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menjajal Arena Ring Tinju di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Senin (18/5). Foto: dokumentasi Pemprov DKI

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Arena Ring Tinju di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Senin (18/5).

Fasilitas olahraga itu disebut untuk menyediakan wadah positif bagi anak muda agar terhindar dari tawuran dan aktivitas yang mengganggu ketertiban lingkungan.

Pramono mengatakan pemanfaatan kolong flyover sebagai ruang olahraga untuk menunjukkan ruang kota dapat dikelola lebih produktif apabila pemerintah, masyarakat, dan komunitas bergerak bersama.

“Pemanfaatan kawasan kolong Flyover Pasar Rebo merupakan upaya mengoptimalkan ruang kota agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menghadirkan ruang aktivitas yang sehat dan mencegah kegiatan yang berpotensi mengganggu ketenteraman lingkungan,” ujar Pramono.

Dia menjelaskan arena ring tinju dibangun melalui swadaya masyarakat dan mulai digunakan sejak Januari 2026.

Fasilitas tersebut berdiri di area seluas 247 meter persegi, dengan arena berukuran 9,5 meter × 9,5 meter, serta kegiatan latihan yang dibina langsung oleh komunitas tinju profesional.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai keberadaan fasilitas olahraga seperti ini terbukti mampu menyalurkan energi anak muda ke arah yang lebih positif.

Dia menyebutkan setelah fasilitas tersebut digunakan, tawuran di kawasan sekitar mengalami penurunan signifikan.

