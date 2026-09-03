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Tekan Dwelling Time, Bea Cukai Jakarta Optimalkan Peran PLB Sebagai Penyangga Pelabuhan

Tekan Dwelling Time, Bea Cukai Jakarta Optimalkan Peran PLB Sebagai Penyangga Pelabuhan
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Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menegaskan hal itu saat meninjau PT Sarana Gemilang di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta, Rabu (2/8/2026). Foto: Dok. Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta mendorong optimalisasi Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk memperlancar arus barang dari pelabuhan sekaligus menekan dwelling time dan biaya logistik.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menegaskan hal itu saat meninjau PT Sarana Gemilang di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta, Rabu (2/8/2026) untuk memastikan pemanfaatan fasilitas PLB serta menggali persoalan yang dihadapi perusahaan.

"Kami memastikan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai itu benar-benar bermanfaat, mampu untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, mampu meningkatkan kegiatan usaha," kata Hendri.

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Hendri mengatakan fungsi Bea Cukai tidak hanya sebagai trade facilitator yang hanya memberikan kemudahan dalam kegiatan perdagangan.

Pada yang saat sama, Bea Cukai juga ikut memastikan fasilitas tersebut dapat membantu perusahaan mengembangkan usahanya.

"Peran Bea Cukai itu tidak hanya trade facilitator, tapi memberikan fasilitas kepada perusahaan, sehingga perusahaan itu menumbuhkembangkan industri dan menumbuhkembangkan ekonomi," ujar Hendri.

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Menurut dia, kunjungan ini dalam rangka belanja masalah yang dihadapi pelaku usaha sekaligus dicarikan solusi terbaiknya.

Ternyata, kata dia, perusahaan ini sebagai penerima fasilitas PLB sejak 2017-2026 tidak mengalami kendal berat dalam pemanfaatan fasilitas kepabeanan.

Kanwil Bea Cukai Jakarta mendorong optimalisasi Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk memperlancar arus barang dari pelabuhan sekaligus menekan dwelling time.

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