Tekan Emisi Karbon, DHL Express Tambah 30 Kendaraan Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad menyampaikan perusahaan menambah 30 unit Wuling Mitra EV Blind Van Long Range ke dalam armada operasionalnya.

Menurut dia, kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengiriman di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

“Sekaligus membantu menekan emisi dari operasional logistik perusahaan,” ungkap Ahmad, Selasa (20/10).

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Penambahan armada ini ditandai dengan seremoni serah terima kendaraan di fasilitas DHL Express Indonesia di Halim, Jakarta.

Sebanyak 20 unit akan beroperasi di Jakarta, delapan unit di Surabaya, serta masing-masing satu unit di Bandung dan Semarang.

DHL Global Connectedness Report 2026 mencatat Indonesia memiliki hubungan dagang yang kuat dengan berbagai ekonomi utama di Asia dan dunia, terutama Tiongkok, Singapura, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, data terbaru DHL Globalization Tracker menunjukkan perdagangan intra-Asia terus menguat, membuka peluang yang semakin besar bagi perusahaan Indonesia untuk memperluas akses ke pasar regional dan global.

Di saat yang sama, isu lingkungan semakin menjadi perhatian dunia usaha di Indonesia. Seiring kaitan yang semakin kuat antara kinerja lingkungan, daya saing bisnis, investasi, dan ketahanan jangka panjang, perusahaan mulai memperluas berbagai inisiatif lingkungan di operasional dan rantai pasok mereka.