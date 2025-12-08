menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Tekan Impor, Pemerintah Siap Habis-habisan Kejar Swasembada Protein Tahun Depan

Tekan Impor, Pemerintah Siap Habis-habisan Kejar Swasembada Protein Tahun Depan

Tekan Impor, Pemerintah Siap Habis-habisan Kejar Swasembada Protein Tahun Depan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada protein dan memperkuat kedaulatan ekonomi mulai tahun depan. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada protein dan memperkuat kedaulatan ekonomi mulai tahun depan.

Program tersebut mencakup pengembangan sektor perikanan, peternakan, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut mengungkapkan pemerintah telah sukses menekan impor beras menjadi nol, pada tahun ini.

Baca Juga:

Tidak hanya karbohidrat, dia menegaskan fokus kebijakan pangan akan terus berlanjut secara signifikan ke industri protein.

"Tahun depan, karena kita sekarang baru karbohidrat, tahun depan kita akan habis-habisan protein. Perintah Presiden," kata Zulhas di BIG Conference 2025, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Selain itu, Zulhas juga menyoroti upaya pemerintah untuk mencapai swasembada garam.

Baca Juga:

Dalam upaya mewujudkan target tersebut, pemerintah akan menggenjot sektor pembangunan tambak seluas 20 ribu hektare, khusus di Pulau Jawa.

Tidak hanya terbatas di Jawa, pemerintah juga menargetkan pembangunan minimal satu tambak besar di setiap 500 kabupaten di seluruh Indonesia.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada protein demi menekan impor telur dan ayam

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI