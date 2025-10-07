Tekan Inflasi & Stabilkan Harga Pangan, Pemko Pekanbaru Gencarkan Pasar Murah

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya menekan angka inflasi yang terjadi di Kota Bertuah.

Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah pelaksanaan pasar murah di seluruh kelurahan, terutama di wilayah yang tergolong rawan pangan.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pemko Pekanbaru melakukan intervensi pasar dengan menjual bahan pokok yang mengalami lonjakan harga tinggi.

Terutama komoditas cabai yang kini menembus lebih dari Rp100.000 per kilogram di pasaran.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan pasar murah menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan.

“Saat ini harga cabai naik cukup tinggi, bahkan sudah di atas Rp100 ribu per kilogram. Karena itu saya perintahkan Dinas Perdagangan untuk melakukan intervensi pasar dengan menjual cabai lebih murah,” ujar Wako Agung, Selasa (7/10).

Menurut Agung, intervensi harga dilakukan secara langsung di pasar-pasar tradisional dengan menyediakan bahan pokok seperti cabai, beras, minyak goreng, dan telur dengan harga di bawah harga pasar.

Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan sehari-hari.