Tekan Isu Krisis Air Bersih, AHY Sambut Baik Usulan Teknologi Desalinasi Air Laut
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung usulan penerapan teknologi desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air bersih menyusul isu kekeringan di sejumlah daerah.
Usulan tersebut diketahui didorong oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta.
Kementerian PU mengusulkan teknologi ini untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana kekeringan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sementara itu, DPRD Provinsi Jakarta mengusulkan solusi serupa guna mengatasi potensi krisis air akibat fenomena iklim El Nino di Ibukota.
AHY memandang pencarian sumber-sumber dan metodologi baru untuk penyediaan air bersih menjadi sebuah keharusan.
Teknologi desalinasi dinilai telah semakin matang (mature) dan diharapkan harganya semakin kompetitif serta terjangkau.
"Mudah-mudahan harganya juga semakin kompetitif, semakin terjangkau oleh pemerintah daerah, oleh bisnis dan bisa berkelanjutan," kata AHY di Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Keterjangkauan harga ini dinilai penting agar teknologi tersebut dapat diakses dengan baik oleh pemerintah daerah maupun sektor bisnis.
AHY mendukung usulan penerapan teknologi desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air bersih menyusul isu kekeringan di sejumlah daerah.
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