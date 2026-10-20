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Tekan Karhutla, Kemenhut Maksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca di Kalteng

Tekan Karhutla, Kemenhut Maksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca di Kalteng
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Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Foto: Kemenhut

jpnn.com, KALTENG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan akan memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kawasan Kalimantan Tengah dan sekitarnya.

Langkah itu dilakukan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng.

Menhut Raja Juli mengatakan OMC akan terus dilakukan dengan memantau potensi awan hujan yang dapat disemai.

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Operasi itu menjadi salah satu bagian dari upaya udara pemerintah, yang berjalan bersama pengerahan personel dan peralatan pemadaman di darat untuk menangani karhutla di Kalimantan Tengah.

“Jadi, sekali lagi, kondisi Kalimantan sedang tidak baik-baik saja. Tapi insyaallah pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin hadir untuk terus berjuang dari semua sektor darat, udara, kemudian memastikan bahwa kami tidak akan kalah oleh kebakaran hutan dan lahan,” ujar Menhut Raja Antoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).

Sebelumnya, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Iskandar Kotawaringin Barat BMKG Nur Setiawan melakukan rapat penanganan karhutla di Kalteng Rabu (14/10).

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Salah satunya membahas potensi awan hujan dan menyemai awan yang memenuhi kondisi untuk mendukung terbentuknya hujan.

Dia mengatakan BMKG telah memperkirakan potensi hujan yang cukup tinggi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah pada 15–16 Oktober 2026.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan akan memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kawasan Kalimantan Tengah.

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