Tekan Pencurian Sawit, PalmCo Dorong TJSL & Sinergi Pengamanan

jpnn.com, JAKARTA - Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) bukan sekadar persoalan hilangnya komoditas dari kebun, tetapi menggerus hasil jerih payah petani.

Apabila dilakukan secara berulang, terorganisasi, dan sistematis, dampaknya bahkan dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan perusahaan terus memperkuat peran sosialnya di tengah masyarakat sekitar wilayah operasional perkebunan.

Salah satu upaya tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

"Perusahaan tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang harmonis dan produktif di sekitar areal perkebunan," ungkap Jatmiko di Jakarta, Kamis (24/9).

PTPN IV PalmCo telah merealisasikan pendanaan program TJSL sebesar Rp 26,67 miliar, dengan lebih dari 64% alokasinya diarahkan untuk pembangunan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan hingga Agustus 2026.

Program tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas sosial dan keagamaan, hingga pemberdayaan pelaku usaha lokal antara lain membina enam Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah Sumatera Utara dan Riau melalui program TJSL.

Hingga Juni 2026, PTPN IV PalmCo telah memberikan bantuan kepada lebih dari 1.000 anak yatim dan dhuafa serta mendukung perbaikan 16 rumah ibadah dan mushala di berbagai wilayah operasional perusahaan.