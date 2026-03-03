Tekan Penggunaan Botol Plastik, Modena Hadirkan Lebih Banyak Air Minum Gratis
jpnn.com, JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadan, Modena meresmikan empat titik air minum gratis di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Peresmian tersebut untuk memperluas inisiatif Modena Pure Hub.
Dengan jumlah jemaah yang dapat mencapai sekitar 1,500 orang per hari, kehadiran titik air minum gratis itu dapat mendukung kebutuhan hidrasi jemaah, khususnya saat waktu berbuka puasa dan setelah pelaksanaan ibadah.
Lusty Aprian Balenguru, Head of Seamless Go Subscription Service Modena mengatakan inisiatif ini merupakan komitmen keberlanjutannya dalam memperluas akses air bersih sekaligus mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
"Kami melihat Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak berkonsumsi, termasuk dalam memilih cara mengakses produk elektronik rumah tangga," ujar Lusty dalam siaran persnya, Selasa (3/3).
Melalui Seamless Go Subscription Service, konsumen dapat menggunakan produk sesuai kebutuhan tanpa beban kepemilikan.
Hal itu selaras dengan tren global menuju ekonomi berbagi dan konsumsi berkelanjutan.
Seluruh titik air minum gratis di area masjid menggunakan Modena Reverse Osmosis Water Purifier yang memastikan kualitas air tetap higienis dan aman untuk dikonsumsi.
Modena terus memperluas empat titik air minum gratis sekaligus mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dapur Modern Makin Seamless dengan Inovasi Velvet Series
- 15.667 Penyintas Bencana di Pidie Jaya Masih Kesulitan Air Bersih
- Human Initiative Gelar Sumatera Recovery Forum, Dorong Pemulihan Bersama
- Stafsus Presiden & Telkom Kick Off Penyaluran Air Bersih di Majalengka
- Modena Perkuat Posisi Pasar Lewat ICX Award 2025
- Pertamina-Kementerian ESDM & Seruni KMP Berkolaborasi Buka Akses Air Bersih di Merauke