Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Bengkulu Gencar Gelar Operasi Bersama
jpnn.com, BENGKULU - Bea Cukai Bengkulu bersama instansi terkait terus melaksanakan operasi guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut.
"Kami terus melakukan meningkatkan operasi gempur rokok ilegal dan kami juga bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk bersama-sama menekan peredaran rokok ilegal," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Bengkulu Koen Rachmanto dalam keterangannya, Jumat (23/1).
Menurut Koen, dengan meningkatnya operasi gempur rokok tersebut sehingga jumlah rokok ilegal yang disita oleh pihaknya selama 2025 cukup banyak.
Untuk itu, kata dia, Bea Cukai Bengkulu terus melakukan pengawasan dan penyitaan terhadap rokok ilegal yang ditemukan di wilayahnya.
"Kami juga meminta jika masyarakat menemukan adanya rokok ilegal yang beredar dapat menginformasikan ke Bea Cukai Bengkulu untuk ditindaklanjuti," pesannya.
Koen menerangkan kegiatan operasi tidak hanya dilakukan Bea Cukai Bengkulu, tetapi juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan TNI, serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Di sisi lain, dia mengatakan jika banyaknya peredaran rokok ilegal yang ada di Provinsi Bengkulu disebabkan karena adanya kenaikan pita cukai.
Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan intensitas operasi, meskipun dalam kondisi libur panjang dan hal tersebut sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan operasi gempur rokok ilegal.
Ini upaya Bea Cukai Bengkulu menekan peredaran rokok ilegal di wilayahnya, gandeng instansi terkait
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Juanda Beri Pembekalan Calon Pekerja Migran, Ini Materi yang Disampaikan
- PT Adonia Footwear Indonesia Resmi Berstatus Kawasan Berikat Mandiri, Ini Komitmennya
- Bea Cukai Bersinergi dengan Berbagai Instansi Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
- Penyelundupan 58,3 Ton Rotan ke Tiongkok Digagalkan, Bravo, Kanwil Bea Cukai Kalbagbar
- Bea Cukai Dorong UMKM Naik Kelas dan Menembus Pasar Global Lewat Asistensi Ekspor
- Simak Cara Bea Cukai Dukung Kemajuan Pariwisata di Yogyakarta