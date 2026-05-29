menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai dan Pemda Gencarkan Edukasi Cukai

Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai dan Pemda Gencarkan Edukasi Cukai

Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai dan Pemda Gencarkan Edukasi Cukai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Kediri menggandeng Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Pendopo Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai upaya preventif terus dilakukan Bea Cukai bersama pemerintah daerah dalam menekan peredaran rokok ilegal.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan di bidang cukai serta menjaga penerimaan negara.

Pada Senin (27/4), Bea Cukai Kediri menggandeng Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Pendopo Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk.

Baca Juga:

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai ketentuan di bidang cukai sekaligus diajak untuk berperan aktif dalam mendukung kepatuhan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Sementara itu, Bea Cukai Malang melaksanakan program Layanan Informasi Keliling (LIK) di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada Kamis (7/5), dengan menyasar toko-toko penjual rokok eceran.

Dalam kegiatan tersebut, tim sosialisasi memberikan edukasi secara langsung mengenai ciri-ciri rokok ilegal, dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan maupun penerimaan negara, serta langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila menemukan indikasi pelanggaran di lingkungannya.

Baca Juga:

Tidak hanya menyasar masyarakat, edukasi juga diberikan kepada pelaku industri hasil tembakau.

Bea Cukai Malang juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret yang diselenggarakan Diskopindag Kota Malang pada Rabu (29/04).

Bea Cukai Kediri menggandeng Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI