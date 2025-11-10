Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan Pemda dan Pelaku Usaha
jpnn.com, PAREPARE - Bea Cukai memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha rokok dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal.
Langkah tersebut sekaligus memastikan pemanfaatan dana cukai yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Terkait hal tersebut, dua kegiatan digelar untuk menunjukkan komitmen kuat tersebut, yakni koordinasi Bea Cukai Parepare bersama Satpol PP Polewali Mandar dan kegiatan Seudati (Silaturahmi, Edukasi, dan Temu Wicara) yang dilaksanakan Bea Cukai Banda Aceh bersama pemda dan pengusaha rokok.
Pada Selasa (5/11), Bea Cukai Parepare menerima kunjungan kerja unit Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi penegakan hukum dalam pengawasan peredaran rokok ilegal.
Kepala Seksi KIP Bea Cukai Parepare Muh Daud. M, menyambut hangat rombongan Satpol PP Polman yang dipimpin Kasatpol PP Arifin Ilham.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas strategi bersama untuk menekan peredaran rokok ilegal serta memastikan pemanfaatan pajak rokok dapat dijalankan secara optimal oleh pemerintah daerah.
Kedua pihak mengungkapkan komitmen bersama untuk terus melaksanakan pengawasan secara terpadu demi menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya.
Ini upaya Bea Cukai Parepare dan Banda Aceh untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayahnya
