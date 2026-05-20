Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Tingkatkan Sinergi Antarinstansi di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melalui tiap-tiap unit vertikalnya senantiasa mendukung penanganan peredaran rokok ilegal melalui rapat koordinasi dan bimbingan teknis di bidang penegakan hukum bersama pemerintah daerah.

Langkah ini sebagai wujud komitmen Bea Cukai dalam mencegah peredaran rokok ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor cukai dan pajak rokok.

Pada Senin (11/5), Bea Cukai Parepare menghadiri rapat koordinasi pemanfaatan pajak rokok di bidang penegakan hukum, khususnya dalam rangka penanganan peredaran rokok ilegal di Sulawesi Barat.

Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sekdaprov Sulbar) dan turut dihadiri Bapenda Sulbar, jajaran Reskrimsus Polda Sulbar, dan Satpol PP Sulbar.

Kegiatan serupa juga digelar Bea Cukai Morowali dan Kantor Pelayanan Pajak Morowali melalui kunjungan ke kantor Bupati Morowali untuk membahas pertumbuhan ekonomi daerah yang dilaksanakan pada Selasa (6/5).

Dalam pertemuan tersebut, Bea Cukai Morowali memaparkan perannya dalam memberikan fasilitas fiskal bagi industri di Kabupaten Morowali guna mendukung peningkatan produksi dan investasi.

Bersama Kantor Pajak Morowali, Bea Cukai juga menyampaikan kontribusi penerimaan negara yang berasal dari sektor industri dan usaha di wilayah tersebut.

Sementara itu, Bea Cukai Sidoarjo bersama Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menggelar bimbingan teknis dengan tema Optimalisasi Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal pada Selasa (21/4).