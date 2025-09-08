menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Tekan Rokok Ilegal, Bea Cukai Berikan Izin APHT di Kebumen

Tekan Rokok Ilegal, Bea Cukai Berikan Izin APHT di Kebumen

Tekan Rokok Ilegal, Bea Cukai Berikan Izin APHT di Kebumen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY memberikan persetujuan penyelenggara Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) ke pada Koperasi Produsen Sata Artha Abadi. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kanwil Bea Cukai Jateng DIY memberikan persetujuan penyelenggara Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) ke pada Koperasi Produsen Sata Artha Abadi di Kabupaten Kebumen pada Senin (25/08).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung industri kecil hasil tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Imik Eko Putro menegaskan APHT adalah solusi nyata untuk membantu para pelaku IKHT.

Baca Juga:

"Dukungan terhadap industri kecil adalah hal yang harus kami lakukan bersama. Kami siap memberikan fasilitasi agar mereka dapat berkembang," ujar Imik.

Dia menjelaskan APHT adalah sentra produksi terpadu yang dirancang khusus untuk pabrik rokok skala kecil.

Fasilitas itu memungkinkan pabrik-pabrik kecil berbagi sumber daya, sehingga operasional menjadi lebih efisien dan terawasi.

Baca Juga:

Imik juga memaparkan berbagai kemudahan yang didapat oleh APHT.

Salah satunya adalah pengecualian dari aturan luas lokasi dan bangunan pabrik, yang sering menjadi kendala bagi industri kecil.

Kanwil Bea Cukai Jateng DIY memberikan persetujuan penyelenggara Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) ke pada Koperasi Produsen Sata Artha Abadi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI