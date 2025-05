Tekan Stunting, Mitra Tours & Travel Salurkan Paket Makanan Bergizi untuk Anak di Cilegon

jpnn.com, CILEGON - PT Mitra Tours & Travel menyalurkan bantuan paket makanan gizi kepada puluhan keluarga yang memiliki balita berisiko stunting di wilayah Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, Senin (19/5/2025).

Mengusung tema Bersama Cegah Stunting untuk Generasi Sehat dan Cerdas, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini merupakan wujud kepedulian sekaligus bagian dari komitmen Mitra Tours & Travel untuk mendukung pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting nasional, serta memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.

Bantuan yang diberikan meliputi makanan tambahan bergizi seperti telur, susu, buah-buahan dan biskuit balita.

Baca Juga: Polres Banyuasin Bagikan 300 Paket Makanan Bergizi Gratis ke Siswa SDN 17 Tanjung Lago

"Kami percaya bahwa pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Melalui bantuan ini, kami ingin mendorong terciptanya generasi yang lebih sehat dan kuat," jelas VP Finance and Controller, procurement, IT & E-Commerce Mitra Tours and Travel, Yacinta Tira Varany.

Tak hanya pembagian makanan bergizi, pada kesempatan ini Mitra Tours & Travel juga memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi gizi kepada para orang tua.

Yacinta berharap hadirnya program tersebut bisa membawa manfaat bagi masyarakat. “Melalui program ini, kami ingin berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” pungkas Yacinta.

Sementara itu, Camat Citangkil Ikhlasinnufus menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih, atas kepedulian Mitra Tours & Travel, kepada masyarakat di wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian PT Mitra Tours & Travel yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah kami. Semoga sinergi ini bisa terus terjalin dengan baik,” ucapnya.(dkk/jpnn)