Tekanan Darah Tinggi Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 6 Jus Buah Ini
jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diobati.
Pola makan yang baik untuk penderita tekanan darah tinggi meliputi asupan sayuran, buah-buahan dan protein tanpa lemak.
Selain makanan, beberapa jenis minuman juga bisa membantu menurunkan tekanan darah.
Minuman ini bisa berupa jus buah, teh, dan jenis lainnya. Minuman-minuman ini kaya nutrisi yang dibutuhkan untuk menurunkan tekanan darah seperti kalium dan magnesium.
Selain mengonsumsi minuman-minuman ini, cara menurunkan tekanan darah harus dibarengi dengan olahraga dan gaya hidup sehat lainnya.
1. Jus Lemon
Jus buah lemon mengandung vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan, menghilangkan radikal bebas dari tubuh.
Lemon juga kaya akan flavonoid yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi.
Ada beberapa jenis jus buah yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja jus lemon.
