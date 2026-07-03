Tekankan Keselamatan Migas, PGN Gandeng Stakeholder Perkuat Budaya HSSE

jpnn.com, JAKARTA - PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memperkuat implementasi keselamatan migas melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Audiensi Umum dengan Pembina Sektor Keselamatan Hilir Migas di lingkungan Subholding Gas PGN, yang digelar di Kantor Pusat PGN, Jakarta, Rabu (1/7).

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas, Joko Hadi Wibowo, mengatakan aspek keselamatan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung swasembada energi nasional.

Menurutnya, implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM), penguatan budaya keselamatan, pencapaian Zero Unplanned Shutdown, hingga peningkatan keandalan instalasi merupakan faktor penting menjaga pasokan energi nasional tetap aman dan andal.

"Keselamatan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) yang konsisten serta penguatan budaya keselamatan menjadi kunci melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan, sekaligus menjaga keandalan instalasi serta keberlangsungan pasokan energi nasional," ujar Joko dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Jumat (3/7).

Dia menambahkan sinergi antara regulator dan badan usaha perlu terus diperkuat agar budaya keselamatan menjadi bagian yang melekat dalam setiap aktivitas operasional.

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Sementara itu, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra mengatakan keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional Subholding Gas.

"Implementasi HSSE tidak hanya menjadi kewajiban kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi budaya kerja yang terus kami perkuat agar seluruh infrastruktur gas bumi dapat beroperasi secara aman, andal, dan berkelanjutan dalam melayani kebutuhan energi nasional," kata Mirza.