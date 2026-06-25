Tekel Horor Patahkan Kaki Lawan, Bintang Qatar Disanksi 5 Laga

jpnn.com, JAKARTA - Tekel brutal gelandang Qatar, Assim Madibo, yang membuat kaki pemain Kanada Ismael Kone patah, akhirnya berujung hukuman berat.

FIFA resmi menjatuhkan sanksi larangan bermain selama lima pertandingan untuk Madibo di ajang internasional.

Sanksi tersebut dijatuhkan Komite Disiplin FIFA setelah menilai pelanggaran Madibo tergolong sangat serius dan membahayakan keselamatan lawan.

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Oleh karena itu, kartu merah yang diterimanya di lapangan dianggap belum cukup untuk menuntaskan kasus tersebut.

Peristiwa itu terjadi saat Qatar dibantai Kanada 0-6 pada laga kedua Grup B di Vancouver.

Madibo melakukan tekel keras yang membuat kaki Kone patah seketika.

Insiden tersebut langsung menjadi sorotan dunia sepak bola, karena tingkat keparahan cedera yang dialami pemain Kanada itu.

Tak lama setelah kejadian, Madibo menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesali tekel yang berujung petaka tersebut.