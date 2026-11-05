Teken Kesepakatan Hari Ini, Barcelona Perpanjang Kontrak Raphinha Sampai 2030

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang asal Brasil Raphinha akan tetap berkostum Barcelona. Blaugrana memastikan bahwa mereka akan memperpanjang kontrak Raphinha sampai 30 Juni 2030.

Dikutip dari laman resmi Barcelona, Kamis, seremoni penandatanganan kontrak tersebut akan dilakukan di Kantor Presiden Barcelona Joan Laporta, Kamis pukul 12.00 CET atau 18.00 WIB.

Kebijakan Barcelona tersebut diambil setelah Raphinha yang kontrak lawasnya berakhir 30 Juni 2028, terus memperlihatkan performa apik di klub sejak didatangkan dari Leeds United pada 2022.

Musim 2026/2027, pesepak bola bernama lengkap Raphael Dias Belloli itu sudah membuat 19 gol untuk Barcelona dari 13 penampilan. Perinciannya 15 di Liga Spanyol dan empat di Liga Champions 2026/2027.

Selama berseragam Barcelona hingga kini, Raphinha sudah mengoleksi 94 gol dari 190 laga.

Dia menjadi pencetak gol terbanyak ke-21 di Blaugrana.

Raphinha juga berstatus sebagai pemain Brasil tersubur keempat di Barcelona setelah Rivaldo (130 gol), Evaristo de Macedo (105 gol) dan Neymar (105 gol).

Selain itu, Raphinha juga menjadi pemain Brasil dengan penampilan terbanyak keempat di Barcelona (190 laga).