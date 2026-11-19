jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aktor kenamaan Chris Pratt akhirnya merapat ke Paramount. Dia dipastikan membintangi film The Traveler untuk studio tersebut, tempat dirinya juga baru saja menandatangani kontrak first-look deal.

Dilansir The Hollywood Reporter, kesepakatan produksi berdurasi tiga tahun di bawah bendera rumah produksinya, Indivisible, ini juga membuka peluang bagi Chris Pratt untuk ikut membintangi proyek-proyek lain ke depannya.

The Traveler diadaptasi dari novel karya Joseph Eckert yang terbit pada musim panas lalu.

Film tersebut mengangkat kisah ayah dan anak tentang seorang pria yang terlempar melintasi waktu setiap pagi pukul 07.52.

Lompatan pertamanya mendorongnya 24 jam ke masa depan, tetapi setiap hari durasi lompatannya berlipat ganda, yang berarti tak lama kemudian dirinya melesat bertahun-tahun hanya dalam satu hari.

Sementara itu, putranya tumbuh dewasa dan mempelajari fisika kuantum demi menyelamatkan ayah yang telah lama hilang ditelan waktu.

Sutradara Final Destination Bloodlines, Zach Lipovsky dan Adam Stein, didapuk mengarahkan The Traveler berdasarkan skenario tulisan Justin Rhodes.

Film layar lebar ini - yang menjadi salah satu proyek paling orisinal di jajaran produksi studio besar - bersiap memulai proses syuting tahun depan.