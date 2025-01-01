Teken MoU dengan Menperin, Menpora Erick Dorong Industri Olahraga di Indonesia Lebih Maju

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung perkembangan industri olahraga Indonesia.

Acara tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senin (25/11).

Menpora Erick menyampaikan MoU dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ini adalah bagian sinergi Kemenpora untuk mengembangkan industri olahraga di Indonesia, serta memperkuat ekosistem industri olahraga nasional agar semakin mandiri, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar domestik maupun global.

Menurutnya, dalam menjalankan isi MoU tersebut salah satunya yakni mendorong dan memproses mengenai adanya kebijakan izin edar untuk mendukung ekosistem industri-industri olahraga di Indonesia.

"Di mana dengan izin edar ini, standarisasinya nanti dari Kemenperin, tetapi ini jadi keberpihakan kami kepada industri dalam negeri ataupun investor dari luar negeri yang membangun pabriknya di Indonesia," terangnya.

"Kami dengan Kementerian Perindustrian telah melakukan MoU . Kita di Kemenpora masih banyak belajar, karena memang kita sudah memiliki payung yang jelas mengenai sport industry, sport tourism dan juga hubungan internasional," tambah Menpora Erick.

Menpora Erick mengatakan dari MoU tersebut, Kemenpora dan Kemenperin akan melakukan kerja sama yang tepat sasaran di bidang industri olahraga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bersepakat dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo penting sekali kita bekerja sama dengan baik dan tepat sasaran. Tadi kami sepakati memang industri olahraga salah satu yang harus kita dorong ke depan," ujar Menpora Erick.