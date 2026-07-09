Teken MoU dengan Pemkot Bandung, Agung Nugroho Dorong Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan

jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, menjalin kerja sama strategis dengan Pemkot Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menandatangani memorandum of understanding kerja sama strategis pada Kamis (9/7).

Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari peningkatan pelayanan publik, transformasi pemerintahan digital, investasi, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penataan kawasan perkotaan, ekonomi kreatif, hingga penguatan konektivitas antardaerah.

MoU itu sebagai salah satu langkah percepatan pembangunan Pekanbaru menuju kota metropolitan yang modern, maju, dan berdaya saing nasional.

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Agung Nugroho mengatakan Bandung dipilih sebagai mitra karena berhasil menghadirkan berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan kota yang dapat menjadi referensi bagi Pekanbaru.

“Bandung merupakan salah satu kota yang berhasil membangun pelayanan publik, ekonomi kreatif, hingga tata kelola perkotaan. Banyak hal yang dapat kami pelajari agar Pekanbaru berkembang menjadi kota metropolitan yang mampu bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia,” kata Agung.

Menurut Agung, pembangunan kota metropolitan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, tata ruang yang baik, serta konektivitas yang kuat dengan daerah lain.

Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut ialah rencana pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara pada 17 September mendatang. Momentum itu akan dimanfaatkan kedua pemerintah daerah untuk mendorong dibukanya kembali rute penerbangan langsung Pekanbaru–Bandung.

Agung menilai kehadiran penerbangan langsung akan mempercepat mobilitas masyarakat, dunia usaha, mahasiswa, wisatawan, maupun aparatur pemerintahan.