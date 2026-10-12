Teken SEB dengan Mentan Amran, Mendagri Tito Minta Daerah Sukseskan Swasembada Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menyukseskan swasembada pangan dengan mendukung penyuluhan pertanian ke masyarakat.

Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo, swasembada pangan membutuhkan peran penyuluh pertanian yang merupakan garda terdepan di lapangan.

Posisi mereka kini langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," kata Mendagri Tito dalam keterangan resminya, Senin (12/10).

Pernyataan tersebut disampaikannya kepada awak media seusai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan di Gedung Sasanan Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10).

Melalui penandatanganan SEB dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mendagri mengungkapkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menjadi wadah para penyuluh untuk menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan.

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Karenanya, ia meminta kepala daerah untuk turut membantu operasional BPP dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD) atau mekanisme penganggaran lain.

Mendagri Tito mengungkapkan BPP yang rusak juga akan diperbaiki Kementerian Pertanian.