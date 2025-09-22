menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Teknisi Indonesia Buktikan Berkelas Dunia, Juara World Cup CGC 2025

Teknisi Indonesia Buktikan Berkelas Dunia, Juara World Cup CGC 2025

Teknisi Indonesia Buktikan Berkelas Dunia, Juara World Cup CGC 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Indonesia sukses meraih gelar Juara Dunia Antar Tim (1st World Champion – Group Category) di ajang World Cup CGC 2025, sebuah kejuaraan dunia perbaikan CPU ponsel yang digelar di Guangzhou, China. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari kancah internasional.

Indonesia sukses meraih gelar Juara Dunia Antar Tim (1st World Champion – Group Category) di ajang World Cup CGC 2025, sebuah kejuaraan dunia perbaikan CPU ponsel yang digelar di Guangzhou, China.

Di balik kemenangan ini, nama Gume iColor jadi sorotan utama.

Baca Juga:

Sosok teknisi asal Indonesia ini tampil luar biasa sejak babak awal hingga final.

Dengan ketelitian dan strategi yang matang, Gume bersama rekan-rekannya, Atan Nacha dan Dicky, berhasil menaklukkan lawan-lawan tangguh dari berbagai negara.

“Ini kemenangan untuk Indonesia. Kami ingin membuktikan bahwa talenta anak bangsa mampu bersaing di level dunia,” ungkap Gume setelah penyerahan trofi.

Baca Juga:

Dengan kemenangan di Guangzhou, nama Gume iColor, Atan Nacha, dan Dicky resmi tercatat dalam sejarah.

Mereka bukan hanya juara dunia, tapi juga inspirasi baru bagi generasi muda Indonesia di bidang teknologi dan ekonomi kreatif.(fri/jpnn)

Indonesia sukses meraih gelar Juara Dunia Antar Tim (1st World Champion–Group Category) di ajang World Cup CGC 2025.


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI