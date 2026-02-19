Teknologi Aeeodinamika Aprilia: Dari MotoGP ke Motor Jalan Raya
jpnn.com - Aprilia menunjukkan tajinya di dunia inovasi roda dua, dengan secara resmi mendaftarkan paten teknologi “leg wing”.
Komponen aerodinamika itu, sebelumnya hanya ditemukan pada motor balap prototipe mereka di lintasan kelas dunia.
Langkah tersebut mempertegas ambisi Aprilia untuk membawa teknologi balap ke motor produksi massal.
Komponen leg wing sendiri pertama kali dipopulerkan oleh tim Aprilia Racing melalui motor RS-GP di ajang MotoGP.
Posisi sayap yang ditempatkan di bagian bawah samping fairing berfungsi memanipulasi aliran udara di sekitar kaki pengendara.
Efeknya ialah terciptanya tambahan downforce saat motor dalam posisi miring, meningkatkan stabilitas dan kontrol ketika menikung dalam kecepatan tinggi.
Berdasarkan dokumen paten yang beredar, desain leg wing telah disesuaikan agar tetap ergonomis untuk penggunaan harian.
