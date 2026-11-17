Teknologi Baterai di Changan Deepal S07 hingga Nevo Q05 Raih Penghargaan Bergengsi
jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak pengendara, beralih ke mobil listrik sering kali menyisakan satu pertanyaan besar di kepala: seberapa aman dan tahan lama baterainya saat diajak menempuh perjalanan jauh?
Kekhawatiran itulah yang coba dijawab Changan lewat inovasi Golden Shield Battery.
Upaya Changan pun berbuah manis setelah teknologi baterai andalannya meraih penghargaan First Prize for Science and Technology Progress dalam ajang China Society of Automotive Engineers (SAE-China) Science and Technology Awards 2026.
Penghargaan itu menjadi pengakuan atas fokus Changan yang tidak melulu mengejar performa buas.
Di mata para juri industri otomotif Tiongkok, Changan dinilai berhasil menempatkan keselamatan dan ketahanan jangka panjang sebagai fondasi utama kendaraan elektrifikasi.
"Bagi kami, pengembangan teknologi baterai harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap keselamatan, ketahanan, dan kenyamanan," ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya dalam keterangannya, Selasa (17/11).
Dia menambahkan pencapaian itu menjadi dorongan bagi Changan untuk terus menghadirkan rasa tenang bagi para pengguna di setiap perjalanan, tak terkecuali bagi konsumen di tanah air.
Kepercayaan publik terhadap teknologi memang bukan cerita baru.
Teknologi Golden Shield Battery di Changan Deepal S07 hingga Nevo Q05 raih penghargaan First Prize for Science and Technology Progress di SAE-China STA 2026
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