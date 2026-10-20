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Teknologi Digital Perkuat Komunikasi dan Transparansi Madrasah dengan Komite

Teknologi Digital Perkuat Komunikasi dan Transparansi Madrasah dengan Komite
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Kegiatan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama. Foto: narasumber JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi digital dinilai perlu disikapi secara serius oleh madrasah dan komite.

Teknologi tidak hanya memengaruhi cara anak belajar di rumah dan di madrasah, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat komunikasi dan keterbukaan antara madrasah, komite, guru, dan orang tua.

Hal itu disampaikan Mantan Sekretaris Jenderal Kemenag Bahrul Hayat seusai kegiatan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kementerian Agama.

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Menurutnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi perkembangan teknologi. Pertama, pengaruh teknologi terhadap cara anak belajar dan berinteraksi dengan sesamanya.

Kedua, pemanfaatan teknologi untuk mendukung publikasi dan komunikasi. "Komite dan madrasah harus sama-sama menyikapi pertimbangan dari teknologi ini dengan sangat serius. Ada teknologi yang memengaruhi bagaimana anak belajar di rumah dan di madrasah, serta berinteraksi dengan sesamanya," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa melalui komite, para orang tua dan madrasah dapat bersinergi menentukan langkah yang sebaiknya dilakukan, termasuk hal-hal yang perlu dikendalikan bersama dalam penggunaan teknologi oleh anak.

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Dari sisi komunikasi, dia menilai platform digital menjadi sarana yang baik untuk menjalin hubungan tanpa harus selalu bertemu secara fisik. Komunikasi yang dibangun pun tidak terbatas pada komunikasi personal, tetapi juga mencakup informasi tentang apa yang dilakukan madrasah dan komite.

"Insyaallah ini akan menjadi proses yang baik dalam membangun kebersamaan," katanya.

Perkembangan teknologi digital dinilai perlu disikapi secara serius oleh madrasah dan komite.

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