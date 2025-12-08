Teknologi Laser Hair Removal Eropa Resmi Hadir di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Industri estetika medis Indonesia siap menyambut era baru. Hal itu setelah PT Cawandra Jaya Indonesia mengumumkan peluncuran eksklusif Leaseir MHR Xcell, teknologi laser hair removal terdepan dari Spanyol.

Kolaborasi strategis ini menandai masuknya teknologi laser Eropa pertama ke pasar Indonesia, menjanjikan efisiensi maksimal untuk semua jenis kulit.

International Business Director of Leaseir, Francisco Martinez ikut hadir dalam peluncuran Leaseir.

"Kami membawa inovasi Eropa ke Indonesia. Leaseir adalah laser dioda paling canggih, mampu merawat semua jenis kulit dengan efisiensi maksimal dan produktivitas terbaik," ujar Francisco Martinez dengan antusias, Senin (8/12).

Pemilihan PT Cawandra Jaya Indonesia sebagai mitra distribusi eksklusif Leaseir di Indonesia bukanlah kebetulan.

Perusahaan ini telah memiliki track record yang solid dalam mendistribusikan produk-produk kecantikan dan alat medis estetika berkualitas tinggi.

"Kami sangat bangga memperkenalkan Leaseir. Melalui produk ini, dokter dan klinik kecantikan dapat memberikan treatment dengan standar kualitas Eropa yang mampu bersaing di pasar Indonesia," jelas CEO PT Cawandra Jaya Indonesia, Echa Putri.

