Teknologi Pengendali Banjir PIK2 Jadi Atensi Akademisi dan Mahasiswa IPB

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Persoalan banjir di pesisir tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan air, pemanfaatan teknologi, hingga keterhubungan berbagai fasilitas menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan kawasan perkotaan.

Sejumlah aspek tersebut menjadi perhatian akademisi dan mahasiswa IPB University peserta kunjungan lapangan The 8th International Conference of the Jabodetabek Study Forum 2026 ke kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Melalui kegiatan itu, peserta melihat langsung sejumlah infrastruktur yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan, mulai dari ruang terbuka hijau, pengelolaan air pesisir, hingga sistem pengendalian banjir.

Mahasiswa internasional program Teknik Agroindustri IPB University, Grace Tzonzo, mengatakan kunjungan tersebut memberikan pengalaman berbeda karena ia bisa melihat langsung cara sebuah kawasan menangani persoalan air.

“Kunjungan ini menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Selama ini saya sering mendengar tentang banjir,” ujarnya.

Grace berasal dari negara yang tidak memiliki wilayah laut. Oleh karena itu, sebelumnya persoalan banjir lebih banyak dia ketahui melalui informasi dan pembelajaran.

“Di sini saya bisa melihat langsung bagaimana banjir dapat dikendalikan untuk memperbaiki kondisi lingkungan,” katanya.

Perhatian Grace terutama tertuju pada teknologi pompa. Menurut dia, penggunaan otomatisasi dan energi terbarukan menjadi bagian menarik dari sistem tersebut.