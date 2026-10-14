Teknologi Prostetik Makin Canggih, Akses Layanan Berkualitas Masih Jadi Tantangan

jpnn.com, JAKARTA - Ketersediaan kaki dan tangan palsu belum cukup untuk memastikan pasien yang kehilangan anggota gerak bisa kembali beraktivitas secara optimal.

Akses terhadap layanan prostetik berkualitas, pendampingan tenaga profesional, hingga penyesuaian alat dengan kebutuhan sehari-hari masih menjadi tantangan dalam proses rehabilitasi pasien.

Ahli Prostetik dan Ortotis Össur Asia Tenggara Zulfaqar Omar menilai keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesesuaian prostesis dengan kondisi dan aktivitas pasien.

“Menurut saya, salah satu tantangan terbesar adalah akses terhadap layanan prostetik yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Zulfaqar dalam keterangannya, pada Selasa (13/10).

Dia menjelaskan kebutuhan pengguna prostesis di Indonesia sangat beragam.

Prostesis sendiri adalah alat atau bagian tubuh buatan (artifisial) yang dirancang khusus untuk menggantikan anggota atau fungsi tubuh yang hilang atau rusak akibat kecelakaan, amputasi, penyakit, maupun kelainan bawaan sejak lahir.

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Sebagian pasien harus mengendarai sepeda motor untuk bekerja, berjalan di permukaan jalan yang tidak rata, hingga naik turun tangga setiap hari.

Kondisi tersebut membuat pemilihan prostesis tidak bisa hanya berpatokan pada aspek teknis alat.