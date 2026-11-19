jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi estetika saat ini tidak hanya berfokus pada penanganan masalah kulit, tetapi juga mulai memperhatikan efisiensi prosedur serta kenyamanan pasien.

Menjawab kebutuhan tersebut, ECATE Clinic menghadirkan inovasi melalui penggunaan teknologi Radio Frequency (RF) Microneedling generasi keempat, Quadessy.

Owner sekaligus dokter di ECATE Clinic dr. Feidriwan, M.Biomed (AAM) menjelaskan teknologi tersebut memadukan sistem Quadfusion dan Dual Depth untuk menghantarkan energi ke beberapa lapisan dermis secara simultan.

Pengembangan cara kerja pada kedalaman kulit yang berbeda dalam satu rangkaian prosedur itu dirancang agar proses perawatan berjalan lebih efisien.

Feidriwan menjelaskan teknologi ini juga memungkinkan proses perawatan berlangsung lebih efisien, dengan waktu pengerjaan yang dapat dipangkas hingga lebih dari 30 persen dibandingkan alat konvensional

"Dengan teknologi Quadfusion dan Dual Depth, Quadessy dapat menargetkan berbagai lapisan dermis secara simultan," kata Feidriwan di Jakarta, baru-baru ini.

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Selain penghantaran energi, perangkat ini juga dilengkapi tahapan pre-heating non-invasif untuk mempersiapkan kondisi kulit sebelum prosedur utama dilakukan.

Dokter di ECATE Clinic dr. Suzi Gou menyebutkan tahapan pemanasan awal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien selama tindakan berlangsung.