Teknologi Saja Tak Cukup, Lingkungan & Sosial Jadi Aspek Penting PIK Wujudkan Kota Pintar
jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi membuat konsep smart city kian sering diterapkan dalam pembangunan kawasan. Namun, kota pintar tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan infrastruktur.
Aspek sosial dan lingkungan juga menjadi bagian yang harus diperhitungkan agar perkembangan sebuah kawasan tetap berkelanjutan.
Hal itulah yang tak luput dari proyek-proyek Agung Sedayu Group (ASG).
Estate Management Director ASG Restu Mahesa mengatakan prinsip tersebut menjadi bagian dari pengembangan konsep Sustainable Smart City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).
Restu membagikan pengalaman soal itu kepada peserta SBM ITB Short Program for International 2026 melalui sesi pembelajaran secara daring.
Menurut Restu, pembangunan kota modern harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Kami hari ini mewakili private sector memberikan masukan kepada akademia bagaimana perkembangan mengenai suatu kota yang dibangun dengan sangat modern, tetapi tidak melupakan aspek sosial dan juga aspek lingkungan,” ujar Restu.
Dalam sesi tersebut, peserta diperkenalkan dengan pendekatan pengelolaan kawasan yang menggabungkan teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan manajemen kawasan.
Aspek sosial dan lingkungan juga menjadi bagian yang harus diperhitungkan agar perkembangan sebuah kawasan tetap berkelanjutan.
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