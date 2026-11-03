Teknologi Smart Home Tak Lagi Sekadar Pelengkap Hunian Modern,Tetapi

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini banyak sebagian orang melakukan aktivitas di rumah mulai dari bekerja, berolahraga hingga menghabiskan waktu bersama keluarga.

Kebutuhan terhadap perangkat yang mampu membantu pekerjaan sehari-hari pun terus meningkat.

Semisal menjaga kebersihan, mengatur kenyamanan ruangan, hingga memastikan keamanan hunian.

Berbagai rutinitas tersebut kini dapat dilakukan dengan lebih mudah berkat dukungan teknologi.

Teknologi smart home hadir bukan sekadar sebagai pelengkap hunian modern, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi aktivitas sehari-hari.

Melalui perangkat pintar yang saling mendukung, penghuni rumah dapat mengelola lebih praktis, bahkan beberapa bisa dikendalikan melalui smartphone tanpa harus berinteraksi langsung dengan perangkat.

Country Director Xiaomi Indonesia Michael Feng mengungkapkan smart home bukan lagi sekadar soal memiliki perangkat dengan teknologi canggih, tetapi bagaimana teknologi tersebut bisa benar-benar memberikan manfaat dalam keseharian.

Menurut dia perangkat itu bisa membantu membersihkan rumah lebih efisien, menjaga kualitas udara, hingga memberikan rasa tenang saat sedang berada di luar rumah.