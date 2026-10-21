Teknologi Y-AMT Bermasalah, Ribuan Big Bike Yamaha Ditarik Kembali
jpnn.com - Teknologi canggih tak selalu mulus sejak langkah pertama. Yamaha terpaksa melayangkan pengumuman penarikan kembali (recall) untuk dua big bike andalannya, MT-09 dan Tracer 9.
Langkah itu diambil seusai ditemukannya celah masalah pada inovasi transmisi otomatis terbaru mereka, Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT).
Teknologi Y-AMT sebenarnya dirancang untuk memanjakan pengendara. Sistem memangkas kerumitan berkendara, karena tak lagi membutuhkan tuas kopling dan pedal gigi.
Kepraktisan yang ditawarkan melandaikan batas antara mode otomatis dan manual lewat kontrol elektronik.
Namun, ada komponen penting yang kedapatan rawan tumbang.
Poros pemindah gigi atau gearshift shaft pada sistem berpotensi patah akibat tekanan pemakaian yang berulang.
Efeknya tak bisa dianggap remeh. Pengendara bakal kewalahan saat hendak memindahkan gigi, diiringi menyalanya lampu indikator peringatan pada panel instrumen.
Risiko paling fatal mengintai saat sistem Y-AMT mogok total.
Yamaha terpaksa melayangkan pengumuman penarikan kembali (recall) untuk dua big bike andalannya, MT-09 dan Tracer 9.
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