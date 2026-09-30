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Tekstil Danantara

Oleh: Dahlan Iskan

Tekstil Danantara
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Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Mengejutkan: Danantara akan mendirikan industri tekstil Indonesia. Sulit dipahami: mengapa Danantara mau masuk ke industri yang persaingannya sangat ketat –yang memerlukan efisiensi tingkat dewa.

Jangan-jangan karena melihat ada tren bahwa industri tekstil sedang bangkit kembali. Dalam istilah Menko Ekonomi Airlangga Hartarto industri tekstil sedang "reborn".

Tekstil DanantaraPekerja merapikan bahan baku di pabrik tekstil Trisula, Cimahi, Jawa Barat.-Timur Matahari / AFP-

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Rasanya terlalu dramatik kalau dibilang terlahir kembali. Kata yang lebih tepat mungkin "recovery" –mulai sembuh. Itu pun baru mulai. Belum sembuh.

Industri tekstil kita sangat lama sakit parah. Tapi belum tewas. Memang ada yang benar-benar sudah tewas, misalnya PT Sritex Solo. Tapi masih ada juga yang hidup.

Apa pun, recovery itu perlu kita syukuri. Sektor tekstil dan turunannya mulai tumbuh. Tumbuhnya antara tiga persen sampai enam persen. Sangat memberi harapan –asal tidak negatif lagi.

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Tapi apakah itu bisa menjadi pembenar bagi Danantara untuk masuk ke industri tekstil?

BUMN pernah punya bisnis industri tekstil: PN Industri Sandang. Pabriknya besar-besar. Di Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, Jatim. Sampai punya pabrik pemintalan benang di Senayan, Jakarta. Bekas lokasi itu kini menjadi penanda nama kawasan: Patal Senayan. Letaknya di sebelum Hotel Mulia, Jakarta.

Mengejutkan: Danantara akan mendirikan industri tekstil Indonesia. Sulit dipahami: mengapa Danantara mau masuk ke industri yang persaingannya sangat ketat.

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