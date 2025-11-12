menu
Teladan Metropolitan City Rally 2025: Reli, Wisata, dan Pesta 500 Tahun Jakarta

Konferensi Teladan Metropolitan City Rally (TMCR) 2025. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta bersiap jadi panggung akhir musim Kejurnas City Rally 2025 yang akan digelar Minggu, 16 November mendatang.

Namun, bukan sekadar balapan biasa — Teladan Metropolitan City Rally (TMCR) 2025 menjanjikan atmosfer berbeda: fun, inklusif, dan penuh warna khas ibu kota.

Digelar berbarengan dengan Fun Rally by Teladan, ajang ini bukan hanya soal kecepatan dan ketepatan waktu, tetapi juga cara baru menikmati wajah Jakarta.

Sekaligus, menjadi bagian dari perayaan 500 tahun kota yang tak pernah tidur tersebut.

Dari Kompetisi ke Kolaborasi

TMCR 2025 lahir dari kolaborasi dua nama besar: Jakarta Storm Speed dan Ikatan Alumni Teladan (IKAT) SMA 3 Jakarta, yang dikenal piawai menggelar rally wisata.

Ketua panitia, Doni Umardanus, memastikan bahwa konsep tahun ini dibuat lebih matang, dengan rute yang tidak hanya aman tetapi juga seru dilintasi.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman rally wisata khas kota Jakarta tanpa terkendala kemacetan, sekaligus memperkenalkan destinasi-destinasi ikonik ibu kota,” ujar Doni di Jakarta, Rabu (12/11).

Jakarta bersiap jadi panggung akhir musim Kejurnas City Rally 2025 yang akan digelar Minggu, 16 November, bernama Teladan Metropolitan City Rally (TMCR) 2025

