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Teladan Walk Exercise Dance Menginspirasi Semangat Olahraga Bersifat Low Impact

Teladan Walk Exercise Dance Menginspirasi Semangat Olahraga Bersifat Low Impact
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Ketua TWED Fortuna Alfariza bersama Ketua TJSS Santi Boyke, dan Waketum IKAT M.Fitriansyah. Foto: narasumber JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Lobby VIP Barat Gelora Bung Karno dipenuhi oleh ratusan alumni SMA Negeri 3 Teladan Jakarta untuk merayakan ulang tahun Komunitas Teladan Jalan Senam Sehat (TJSS) yang ke-9, pada Sabtu, 31 Oktober 2026 lalu.

Acara tersebut sekaligus peluncuran nama dan logo baru komunitas tersebut menjadi Teladan Walk Exercise Dance (TWED).

Kegiatan dimulai dengan pemanasan yang dipimpin oleh Mayjen (Purn) Arkamelvi, kemudian jalan sehat yang dipimpin Ketua TJSS Santi Boyke, dilanjutkan dengan Brain Gym ciptaan Azheimer Indonesia (ALZI), Senam Peregangan, Line Dance, Demo Karate dan gerakan Kata oleh Teladan Karate Club (TKC), Flash Mob serta Sing & Dance bersama Live band Rumah-an Natasha Pramudita.

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Komunitas resmi di bawah Ikatan Alumni SMA 3 Teladan Jakarta (IKAT) ini bernuansa santai, fun, kekeluargaan dan menawarkan kegiatan olahraga yang bersifat low impact sehingga mudah diikuti oleh siapa saja.

"Dengan sembilan tahun usia komunitas dan transformasi menjadi TWED, maka akan membawa semangat baru bagi komunitas dan membawa dampak positif bagi Alumni SMA 3 Teladan Jakarta," kata Ketua Umum IKAT Boy Thohir yang diwakili oleh Wakilnya, yaitu M. Fitriansyah.

Sementara itu, Ketua TJSS Santi Boyke menyampaikan bahwa selama ini TJSS sudah banyak berkegiatan dan membawa banyak manfaat sejak berdiri dari 1 Oktober 2017 dan sebagai bagian dari regenerasi, sudah saatnya diserahkan kepada angkatan yang lebih muda dengan nama dan logo baru yaitu TWED.

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"Pengurus TJSS telah sepakat menyerahkan kepengurusan TWED di bawah pimpinan Fortuna Alvariza," katanya.

Fortuna Alvariza, sebagai Ketua TWED yang baru menjelaskan pada dasarnya konsep TWED tidak jauh berbeda dengan TJSS, hanya ditambahkan dance flashmob bersifat ringan untuk olah tubuh yang fun dan mudah diikuti semua peserta TWED nantinya.

Komunitas Teladan Jalan Senam Sehat (TJSS) berubah menjadi Teladan Walk Exercise Dance (TWED).

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