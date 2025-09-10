Telah Diterima dengan Baik, MBG Disambut Antusias Oleh Siswa di Berbagai Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video memperlihatkan suasana meriah dan penuh antusias di sebuah SMA ketika mobil pengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali tiba di sekolah tersebut.
Dalam video yang diunggah akun Instagram @mediambg.id, para siswa tampak berkumpul di luar kelas, menyambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan.
“Buka, buka, buka,” teriak para siswa dengan riang gembira, menandakan betapa kehadiran MBG benar-benar dinantikan.
Sambutan hangat itu dinilai menjadi bukti program unggulan pemerintah tersebut telah diterima dengan baik oleh generasi muda di sekolah-sekolah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ke-1 yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memperbaiki status gizi masyarakat sekaligus mencetak Anak Generasi Emas yang cerdas, sehat, dan produktif.
Sasaran program ini meliputi ibu hamil, balita, peserta didik PAUD hingga SMA/K, serta santri di pesantren maupun sekolah keagamaan lainnya.
Presiden Prabowo menegaskan program MBG sudah menjangkau 25 juta penerima manfaat.
Ke depannya, program ini akan terus diperluas.
