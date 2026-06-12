Telegram Hadir di Apple Watch, Berikut Fitur-Fitur yang Bisa Diakses

jpnn.com, JAKARTA - Telegram kembali memperluas jangkauan layanannya dengan menghadirkan lagi aplikasi resmi untuk Apple Watch.

Setelah sempat menghilang selama bertahun-tahun dari watchOS, pengguna kini bisa kembali mengakses layanan perpesanan tersebut langsung dari pergelangan tangan.

Kembalinya aplikasi Telegram di Apple Watch diumumkan langsung oleh CEO Telegram, Pavel Durov, melalui akun X miliknya.

Dalam unggahannya, Durov menyatakan bahwa aplikasi khusus Telegram untuk Apple Watch kini telah resmi dirilis.

Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat mengirim dan menerima pesan teks maupun pesan suara tanpa harus selalu membuka iPhone.

Telegram juga membawa sejumlah fitur lain, seperti berbagi GIF, menonton video, mengirim lokasi, hingga menggunakan stiker.

Tak hanya itu, seluruh percakapan dengan kontak yang sudah tersimpan juga dapat diakses melalui perangkat wearable tersebut, sehingga pengalaman berkirim pesan menjadi lebih praktis.

Jika pengin menggunakannya, pengguna cukup memasang aplikasi Telegram di Apple Watch.