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Telin Memperluas Kolaborasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Telin Memperluas Kolaborasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia
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Telin berbagi perspektif mengenai kemandirian digital dan pengembangan ekonomi digital berkelanjutan di skala internasional melalui partisipasinya dalam Bali Tech Week (BTW) 2026, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, DENPASAR - Penguatan kapabilitas teknologi nasional dan tata kelola yang mendukung investasi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang berdaya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, berbagi perspektif mengenai kemandirian digital dan pengembangan ekonomi digital berkelanjutan di skala internasional melalui partisipasinya dalam Bali Tech Week (BTW) 2026, beberapa waktu lalu.

Telin Memperluas Kolaborasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

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VP Governance & Regulatory Telin sekaligus Head of Inter-Agency Relations ASKALSI Roger Pardede (paling kiri) memberikan paparannya dalam sesi diskusi pada agenda Bali Tech Week (BTW) 2026. Foto: Dokumentasi Telkom

Dalam ajang tersebut, Chief of Product Telin Azmal Yahya dan VP Governance & Regulatory Telin sekaligus Head of Inter-Agency Relations ASKALSI Roger Pardede berpartisipasi dalam sesi diskusi yang membahas dua aspek penting bagi perkembangan ekosistem digital, yakni penguatan kapabilitas teknologi nasional serta keseimbangan antara investasi dan kedaulatan dalam ekonomi digital.

Dalam sesi bertajuk 'Building Indonesia’s Sovereign Technology', Chief of Product Telin Azmal Yahya membahas pentingnya penguatan kapabilitas teknologi nasional untuk mendukung kemandirian digital Indonesia.

Azmal menyampaikan penguatan kapabilitas teknologi nasional menjadi hal penting untuk mendukung kemandirian digital dan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

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"Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, penguatan kapabilitas dalam negeri dan pengembangan inovasi diperlukan agar Indonesia dapat berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi digital global,” ujar Azmal.

Sementara itu, Roger berpartisipasi dalam sesi 'Equilibrium on Investment and Sovereign for Digital Economy Ecosystem' yang membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara peluang investasi dan kepentingan kedaulatan nasional dalam pengembangan ekonomi digital.

Melalui dua sesi diskusi, Telin berbagi perspektif mengenai kedaulatan teknologi Indonesia serta pengembangan ekosistem digital di skala global

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