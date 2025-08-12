menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Telinga Kiri Nyaris Putus, Amin Diduga Dibacok

Telinga Kiri Nyaris Putus, Amin Diduga Dibacok

Telinga Kiri Nyaris Putus, Amin Diduga Dibacok
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fitriyana (25) adik kandung korban saat melapor ke SPKT Polrestabes Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Amin Hamzah (26) warga Jalan Perindustrian II, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarami Palembang menjadi korban pembacokan oleh dua orang pria.

Akibat dari peristiwa tersebut, telinga kiri Amin nyaris hilang setengah.

Tak terima, Fitriyana (25) adik kandung korban melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang, Selasa 12 Agustus 2025.

Baca Juga:

Saat ditemui di SPKT Polrestabes Palembang Fitriyana mengungkap bahwa peristiwa berdarah tersebut terjadi di Jalan Perindustrian II, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarami Palembang yang tidak jauh dari kediaman korban, Senin (11/8/2025) sekitar pukul 04.00 WIB.

"Saat itu saya mendapatkan telepon dari adik saya kalau kakak kena bacok dan dibawa ke Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang, tetapi waktu itu tidak tahu kondisinya parah ataupun tidak," ungkap Fitriyana, Selasa (12/8).

Setelah sampai di Rumah Sakit baru diketahui kalau korban mengalami luka robek di bagian kepala, bagian belakang dan telinga hingga pipi.

Baca Juga:

Untuk masalahnya sendiri, dari keterangan korban ini berawal dari cemburu lantaran teman wanitanya memiliki pria lain hingga beradu argumen hingga terjadi cekcok korban dengan terlapor.

Terlapor diketahui Aldo dan Ridho yang melakukan pengeroyokan dengan membawa senjata tajam (sajam) jenis parang.

Telinga kiri Amin Hamzah (26) nyaris putus akibat dibacok dua orang pria, adik korban lapor ke SPKT Polrestabes Palembang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI