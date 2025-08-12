Telinga Kiri Nyaris Putus, Amin Diduga Dibacok

jpnn.com, PALEMBANG - Amin Hamzah (26) warga Jalan Perindustrian II, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarami Palembang menjadi korban pembacokan oleh dua orang pria.

Akibat dari peristiwa tersebut, telinga kiri Amin nyaris hilang setengah.

Tak terima, Fitriyana (25) adik kandung korban melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang, Selasa 12 Agustus 2025.

Saat ditemui di SPKT Polrestabes Palembang Fitriyana mengungkap bahwa peristiwa berdarah tersebut terjadi di Jalan Perindustrian II, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarami Palembang yang tidak jauh dari kediaman korban, Senin (11/8/2025) sekitar pukul 04.00 WIB.

"Saat itu saya mendapatkan telepon dari adik saya kalau kakak kena bacok dan dibawa ke Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang, tetapi waktu itu tidak tahu kondisinya parah ataupun tidak," ungkap Fitriyana, Selasa (12/8).

Setelah sampai di Rumah Sakit baru diketahui kalau korban mengalami luka robek di bagian kepala, bagian belakang dan telinga hingga pipi.

Untuk masalahnya sendiri, dari keterangan korban ini berawal dari cemburu lantaran teman wanitanya memiliki pria lain hingga beradu argumen hingga terjadi cekcok korban dengan terlapor.

Terlapor diketahui Aldo dan Ridho yang melakukan pengeroyokan dengan membawa senjata tajam (sajam) jenis parang.