Telkom AI Center Makassar Jadi Motor Baru Inovasi Digital di Kawasan Indonesia Timur

Telkom AI Center Makassar Jadi Motor Baru Inovasi Digital di Kawasan Indonesia Timur

Telkom AI Center Makassar Jadi Motor Baru Inovasi Digital di Kawasan Indonesia Timur
Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi (ketiga dari kanan) meninjau langsung fasilitas serta berbagai inovasi yang dikembangkan oleh talenta digital lokal di AI Center Makassar. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, MAKASSAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom memperkuat pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di kawasan timur Indonesia dengan mengoptimalkan peran AI Center Makassar sebagai pusat inovasi dan pengembangan talenta digital.

Upaya ini dilakukan untuk mendorong lahirnya solusi berbasis AI yang aplikatif serta mendukung percepatan transformasi digital nasional yang merata.

Dalam agenda kunjungan kerja ke AI Center Makassar beberapa waktu lalu, Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi meninjau langsung fasilitas serta berbagai inovasi yang dikembangkan talenta digital lokal melalui sesi pameran dan pemaparan proyek.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Telkom dalam memberikan ruang eksplorasi bagi inovator lokal untuk mengembangkan kapabilitas serta memperluas pengetahuan terkait teknologi AI.

Telkom AI Center Makassar Jadi Motor Baru Inovasi Digital di Kawasan Indonesia Timur

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi memberikan sambutan dalam agenda kunjungan kerja ke AI Center Makassar beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Telkom

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi dalam sambutannya menegaskan AI adalah teknologi strategis yang harus membawa dampak nyata bagi layanan publik dan industri.

Menurutnya, inovasi hebat selalu membutuhkan kolaborasi erat antara perusahaan teknologi, komunitas pengembang, dan institusi pendidikan untuk mempercepat adopsi dan menghasilkan ekosistem yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pemanfaatan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan industri,” ujar Faizal.

Penguatan ekosistem dan talenta digital melalui inisiatif AI CoE untuk mendorong solusi AI lintas sektor

